Liederreisen zwischen Schubert, Schumann und Houston - Klassiknews

Roland Neuwirth hat Schuberts "Winterreise" neu vertextet - Ensemble reflector mischt Beethoven und Whitney Houston - Samuel Hasselhorn liebt Schumann "still"

Roland Neuwirth vertextet die "Winterreise" neu (Quinton): Die Melodien sind unverkennbar, der Text macht sofort stutzig: "Als Fremder bin i kumma / fremd muaß i wieder fuat", beginnt Roland Neuwirth seine "Winterreise", die heute, Freitag, aufgrund der Anti-Corona-Maßnahmen ohne Releasekonzerte im Wiener Konzerthaus bei Quinton Records (Vertrieb: Lotus) erscheint. Der 70-jährige Musiker ist auf Schuberts Spuren vom Extremschrammler zum Dichter und Sänger geworden und hat die berühmten Texte von Wilhelm Müller radikal umgeschrieben. "Lieber Franzl, bitte bring mich nicht um, aber ich musste das tun! Die Texte sind heute nicht mehr zu singen. Nur klassische Sänger trauen sich das. Deine Musik ist mir heilig!", habe er den Komponisten angefleht, berichtet Neuwirth. Pianist Florian Krumpöck ist bei diesem Abenteuer ein sorgsamer, ein behutsamer Begleiter. Das ist auch notwendig, denn als Sänger setzt Neuwirth bei seiner Rückkehr nach ein paar Jahren Bühnenabsenz behutsam Schritt vor Schritt, leise und mitunter geradezu zögerlich. Keine Rede von auftrumpfendem Weltschmerz oder ostentativer Verzweiflung. Umso aufmerksamer verfolgt man den Text, der nicht einfach in Wiener Dialekt transponiert, sondern neu gedichtet wurde. Damit führt diese "Winterreise" in ganz neue, mitunter ganz aktuelle Gefilde. Und gibt am Ende auch dem Leiermann ein neues Gesicht: "Drübn in der Köödn / steht a Immigrant, / der auf seiner Quetschn / fremde Liada want."

Beethoven als Zentrum von Liebesliedern (Paschenrecords): Das junge ensemble reflector, das vor einem Jahr mit "Gewaltakt" ein starkes Debüt hingelegt hat, hat nun die CD "Liebeslied" vorgelegt. Als gedankliches Zentrum wurde Beethovens berühmter Brief an die "unsterbliche Geliebte" gewählt. Der Komponist war damals gerade mit seiner achten Symphonie beschäftigt, und diese findet sich auch auf der CD. Sie stellt das Kernstück dar, präsentiert sich fast schroff, aber sehr emotional. Die Kombination mit den anderen Werken zeugt von einem unbefangenen Zugang zu den verschiedensten Sparten: "Killing me softly", Roberta Flacks Jazz-Song aus den 70ern findet sich hier und stellt ein Pendant zu Whitney Houstons "I will always love you" dar, ebenfalls mit weichem Schmelz interpretiert. Als dritter Evergreen des 20. Jahrhunderts wurde Nenas "Irgendwie, irgendwo, irgendwann" ausgesucht. Liebeslieder-Walzer von Johannes Brahms in Orchester-Fassung zeigen die heitere Seite des Komponisten. Das Ensemble bezeichnet die CD als "Liebeserklärung an gute, zeitlose Musik". Im Beiheft finden sich Ausschnitte aus Liebesbriefen, die die Musikerinnen und Musiker selbst irgendwann erhalten haben: Rührende Zettel aus der Schulzeit bis zu ausgereiften Briefen ist alles versammelt und gibt der CD eine sehr persönliche Note. Ein rundum gelungenes Paket - nicht nur für romantische Stunden.

Samuel Hasselhorn würdigt Schumann (Harmonia Mundi): 2020 bringt für Samuel Hasselhorn große Veränderungen - und das nicht nur wegen der Coronakrise, die für den jungen Bariton einige Absagen bereithielt. So ist der 30-Jährige mit der neuen Saison aus dem Ensemble der Wiener Staatsoper ausgeschieden, dem er erst seit 2018 angehörte. Schließlich möchte sich der Deutsche künftig wieder vermehrt seiner wahren Leidenschaft widmen: Dem Lied. "Es gibt nichts Schwierigeres, als Lied zu singen. Also im Leben schon, aber nicht auf der Bühne", hatte der hochgewachsene Bariton jüngst der APA beschieden. Dass er diese Klippe durchaus beherrscht, stellt er nun mit seiner jüngsten Aufnahme unter Beweis. Gemeinsam mit Joseph Middleton am Klavier hat er Schumann-Lieder unter dem Titel "Stille Liebe" eingespielt, die nahezu alle aus dem Jahr 1840 stammen - von jenen nach Gedichten von Julius Kerner bis zu den beiden Grenadieren, die Hasselhorn mit seinem überraschend gereiften und dabei doch jugendlich-beweglichem Bariton intoniert. www.samuelhasselhorn.com

