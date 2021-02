Linde-Konkurrent Air Liquide 2020 mit mehr Gewinn

Air Liquide errichtet an Agrana-Standort CO2-Verflüssigungsanlage Air Liquide baut am Agrana-Standort im niederösterreichischen Pischelsdorf eine CO2-Verflüssigungsanlage. Air Liquide investiert dafür 15 Mio. Euro und will in Zukunft 100.000 t CO2 für die industrielle Nutzung reinigen und verflüssigen.