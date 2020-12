Linzer Duo verübte 77 Einbrüche in Geschäfte und Lokale

Junge Männer in Untersuchungshaft

Zwei Linzer haben von Frühling bis Herbst 77 Einbrüche in Geschäfte und Lokale im Süden der Stadt verübt. Die Männer - beide 22 Jahre alt - sind geständig und in Untersuchungshaft, so die Polizei am Freitag. Einer war im August bei einem Einbruch in ein Modegeschäft auf frischer Tat erwischt worden, sein Komplize im September, nachdem die Tür eines Restaurants aufgezwängt hatte. Sie gaben in den Einvernahmen insgesamt 77 teils gemeinsam, teils alleine begangene Taten zu.