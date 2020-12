Linzer erschoss mehrere Krähen - angezeigt

Besaß Waffen, Munition und Schalldämpfer

Ein 61-jähriger Linzer wird angezeigt, weil er bereits mehrmals Krähen erschossen haben soll. Am Montag um 12.50 Uhr wurde die Polizei zu einem Parkplatz in der Derfflingerstraße gerufen, weil dort jemand auf Krähen schieße. Die Beamten stellten fest, dass die Tiere durch ein Kleinkaliber-Gewehr getötet wurden, teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Dienstag mit.

Bei den Ermittlungen stießen die Polizisten auf mehrere ähnliche Fälle, die aber nie angezeigt wurden. Der 61-Jährige galt schließlich als tatverdächtig. Er ließ die Beamten freiwillig in seinem Fahrzeug und in seiner Wohnung nachsehen. Dabei fanden sie mehrere Schusswaffen, Schalldämpfer sowie Munition. Der 61-Jährige gestand bei seiner Einvernahme die Vogelabschüsse und wird angezeigt.