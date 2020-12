Linzer knackte fast 9,2 Millionen Euro schweren Sechsfachjackpot

Höchster Sechser des Jahres 2020 geht nach Oberösterreich

Ein Linzer hat bei der Sonntagsziehung im Lotto "6 aus 45" den Sechsfachjackpot geknackt. Das Solo-Glück bringt ihm exakt 9,165.954 Euro ein. Es ist der höchste Sechser in diesem Jahr und der höchste jemals in Oberösterreich erzielte Lotto-Gewinn. In der Sechser-Bestenliste insgesamt rangiert er an fünfter Stelle, berichteten die Österreichischen Lotterien.

Wie stets um die Weihnachtszeit waren die Menschen in Österreich besonders in Spiellaune. Trotz der beiden Feiertage am Freitag und Samstag wurden rund 7,6 Millionen Tipps abgegeben, nahezu dreimal so viele Tipps wie erwartet. Drei Spielteilnehmer erzielten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen damit jeweils rund 81.500 Euro.

Einen vierfachen Sechser-Erfolg gab es bei LottoPlus, die Gewinner erhalten jeweils mehr als 138.800 Euro. Beim Joker wird bei der letzten Ziehung des Jahres ein Jackpot ausgespielt, es geht um rund 450.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 27. Dezember 2020 1 Sechser zu EUR 9.165.954,00 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 81.537,50 229 Fünfer zu je EUR 1.165,20 556 Vierer+ZZ zu je EUR 143,90 9.731 Vierer zu je EUR 45,70 12.596 Dreier+ZZ zu je EUR 15,80 154.426 Dreier zu je EUR 5,20 439.056 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20 Lotto Gewinnzahlen: 16 18 19 24 28 32 Zusatzzahl 42 LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 27. Dezember 2020 4 Sechser zu je EUR 138.821,10 101 Fünfer zu je EUR 1.287,70 5.325 Vierer zu je EUR 21,80 89.873 Dreier zu je EUR 2,00 LottoPlus Gewinnzahlen: 1 4 12 30 31 37 Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 27. Dezember 2020 JP Joker, im Topf bleiben EUR 289.191,17 - 450.000 Euro 16 mal EUR 8.800,00 124 mal EUR 880,00 1.355 mal EUR 88,00 14.181 mal EUR 8,00 141.850 mal EUR 1,80 Joker Zahl: 7 8 4 4 7 9