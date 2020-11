Linzer Polizisten zogen Drogenlenker ohne Führerschein aus Verkehr

45-Jähriger war deutlich beeinträchtigt - Weiterer Alkolenker wies gefälschten Führerschein vor

Einen Drogenlenker ohne Führerschein haben Linzer Polizisten am Samstagnachmittag aus dem Verkehr gezogen. Der 45-Jährige war deutlich beeinträchtigt, verweigerte aber den Test. In seiner Jacke fanden die Beamten eine kleine Menge Marihuana. Der Amtsarzt stellte die Fahruntauglichkeit fest, der Mann wurde angezeigt, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag.

Wie ebenfalls erst am Sonntag bekannt gegeben wurde, hat sich am Mittwoch ein Alkounfall in Mehrnbach (Bezirk Ried) ereignet. Ein 36-jähriger Mazedonier war ohne anzuhalten in eine Kreuzung gefahren und rammte fast ungebremst einen ankommenden Wagen samt Anhänger. Dessen Fahrer, ein 45-jähriger Rumäne, versuchte noch durch Verreißen des Autos den Crash zu verhindern und kippte mit dem Pkw auf die Fahrerseite. Verletzt wurde niemand. Bei dem 36-Jährigen wurden 1,8 Promille festgestellt, gegenüber der Polizei wies er sich mit einem gefälschten Führerschein aus. Ihm wurde der Schein entzogen und die Staatsanwaltschaft wegen Dokumentsfälschung informiert.