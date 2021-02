Litauen dankt Island für Vorreiterrolle bei Anerkennung

Island entscheidet über EU-Beitrittsgesuch Islands Parlament entscheidet in den nächsten Tagen über ein Beitrittsgesuch an die EU. Wie am 9. Juli aus Regierungskreisen in Reykjavik verlautete, soll der Vorschlag von Ministerpräsidentin Johanna Sigurdardottir für einen Antrag am 9. Juli vom Außenpolitischen Ausschuss an das Parlament überwiesen werden.