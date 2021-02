Litauen für temporären Baustopp von Nord Stream 2 bis Russland-Wahlen

Landsbergis: Um Moskau unter Druck zu setzen

Der Bau der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland sollte nach Ansicht des litauischen Außenministers bis zu den russischen Parlamentswahlen vorübergehend gestoppt werden. Mit der Maßnahme könnte Moskau unter Druck gesetzt und zu demokratischen Reformen gedrängt werden, sagte Gabrielius Landsbergis am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters.

Außerdem sei damit ein Kompromiss zwischen den europäischen Unterstützern der Pipeline und seinen Kritikern möglich, so der litauische Außenminister. Litauen schlage nicht vor, das Projekt abzusagen, sagte er. Dem Land schwebe lediglich eine temporäre Unterbrechung vor. Man könnte es mit einer demokratisch gewählten Regierung in Moskau später fortsetzen. Dies könne die Unterstützung für die Pipeline erhöhen. Die Parlamentswahlen in Russland sind im September. Für die Unterdrückung der Opposition sollte Russland nicht mit Gas-Verträgen belohnt werden, fügte Landsbergis hinzu. Damit würde nicht das richtige Signal an Russland gesendet.

Die USA lehnen den Bau der rund 1.200 Kilometer langen Röhre mit der Begründung ab, Europa werde dadurch noch abhängiger von russischem Erdgas. Die USA wollen allerdings auch eigenes Gas in Europa verkaufen. Die Mehrheit an dem Pipeline-Projekt hält der russische Energiekonzern Gazprom. Finanzpartner sind Wintershall Dea und Uniper aus Deutschland sowie die österreichische OMV, Royal Dutch Shell und Engie. Der Vize-Chef von Gazprom, Famil Sadygow, sagte der Nachrichtenagentur RIA zufolge, das Unternehmen habe keinen spezifischen Zeitplan für den Start der Pipeline.