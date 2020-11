Litauen: Gespräche über Mitte-Rechts-Regierung auf Zielgeraden

Knapp zwei Wochen nach der Parlamentswahl in Litauen sind die Koalitionsgespräche zwischen der siegreichen konservativen Vaterlandsunion und zwei liberalen Parteien über eine Mitte-Rechts-Regierung auf der Zielgeraden.

"Die Vereinbarung könnte wahrscheinlich am Montag unterzeichnet werden", sagte die designierte neue Regierungschefin Ingrida Simonyte der Agentur BNS zufolge nach einem Treffen der Parteispitzen in Vilnius am Donnerstagabend. Demnach haben alle drei Zugeständnisse für das "fast auf den Wortlaut" ausgehandelte Abkommen gemacht, das nun noch von den Gremien der drei Parteien gebilligt werden müsse. Über die Vergabe der Ministerposten soll es eine gesonderte Vereinbarung geben.

"Die Einigung, die wir erzielt haben und die meiner Meinung nach ein wirklich guter Kompromiss zwischen den verschiedenen Positionen der Koalitionspartner zu sein scheint, ist eine gute und sehr gute Grundlage, um voranzukommen", sagte Viktorija Cmilyte-Nielsen, Vorsitzende der Liberalen Bewegung. Auch Freiheitspartei-Chefin Ausrine Armonaite zeigte sich mit dem Ausgang der Gepräche zufrieden.

Das Dreierbündnis kommt im neu gewählten Parlament des baltischen EU- und Nato-Landes auf eine knappe Mehrheit von 74 der insgesamt 141 Sitze. Neue Regierungschefin soll die parteilose Vaterlandsunion-Spitzenkandidatin Ingrida Simonyte werden. Darauf hatten sich die Parteien bereits in der Nacht nach der Wahl am 25. Oktober verständigt, bei der das Regierungsbündnis von Ministerpräsident Saulius Skvernelis eine Niederlage einstecken musste.