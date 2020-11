Litauen stellt mehr Soldaten für Militäreinsätze

Für Einsätze im Irak und im Mittelmeer

Litauen will sich mit zusätzlichen Truppen an internationalen Militäreinsätzen im Irak und im Mittelmeer beteiligen. Das Parlament des EU-Landes erteilte am Dienstag ein Mandat, wonach künftig bis zu 50 Soldaten für die Ausbildungsmission der NATO im Irak abgestellt werden. Bisher durften sich nur 11 Soldaten und ziviles Militärpersonal beteiligen.

Weiter können nun bis zu 20 Soldaten aus Litauen an der EU-Operation "Irini" im Mittelmeer teilnehmen, die Waffenschmuggel in das nordafrikanische Bürgerkriegsland Libyen unterbinden soll. Nach einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums ist geplant, nächstes Jahr zwölf Soldaten an Bord eines Schiffes der deutschen Marine zu der Mittelmeer-Mission zu entsenden.

Litauen mit seinen knapp drei Millionen Einwohnern gehört seit 2004 der EU und der NATO an. Im Zuge des verstärkten Schutzes der NATO-Ostflanke führt die deutsche Bundeswehr in dem Baltenstaat ein NATO-Bataillon.