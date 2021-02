Litauische Arbeitspartei verlässt liberale Parteienfamilie ALDE

Mehr Zeit für Malta und Litauen für Defizitabbau Die Europäische Kommission will Malta und Litauen mehr Zeit für den Abbau ihres Haushaltsdefizits einräumen. Malta solle bis 2011 statt 2010 wieder die Obergrenze von drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts unterschreiten, schlug die Kommission am 27. Jänner in Brüssel vor. Für Litauen solle die Zielmarke 2012 statt 2011 gelten.