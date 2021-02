Lkw-Bauer Volvo hat sich dank Auftragsflut im vierten Quartal erholt

Volvo: Dritter Quartalsverlust in Folge Der weltweit zweitgrößte Lkw-Bauer Volvo gerät immer tiefer in den Sog der Absatzkrise bei Nutzfahrzeugen. Der schwedische Konkurrent von MAN und Daimler wies den dritten Quartalsverlust in Folge aus und hielt zudem an seiner pessimistischen Prognose für das Gesamtjahr fest. Der europäische Lkw-Markt werde um mehr als die Hälfte schrumpfen, in den USA gehe der Absatz um 30 bis 40 Prozent zurück, teilte der Konzern mit.