Lkw durchbrach Mittelleitschiene auf A5 in Niederösterreich

Schwerfahrzeug lag quer über mehrere Spuren - Autobahn gesperrt

Ein Lkw hat Mittwochfrüh auf der Nord/Weinviertelautobahn (A5) bei Gaweinstal (Bezirk Mistelbach) die Mittelleitschiene durchbrochen. Das mit Schotter beladene Schwerfahrzeug blieb quer über mehrere Spuren liegen. Die A5 wurde gesperrt. Der Verkehr in Richtung Wien wurde bei Gaweinstal Nord abgeleitet, in Richtung Brünn bei Hochleiten, teilte die Betreiberfirma Bonaventura Services GmbH mit.

Angaben einer Sprecherin zufolge lag die Zugmaschine in Richtung Brünn auf der Fahrbahn, der Aufleger in Richtung Wien. Die Bergungsarbeiten dürften mehrere Stunden in Anspruch nehmen.