Lkw-Fahrer bei Unfall auf A4 im Burgenland verletzt

Mann kam mit Sattelzug von Fahrbahn ab - Ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht

Bei einem Verkehrsunfall auf der Ostautobahn (A4) bei Neusiedl am See ist am Montag ein Lkw-Fahrer verletzt worden. Der Mann war mit seinem Sattelzug aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er durchstieß die Leitschiene bei der Abfahrt Neusiedl am See, schlitterte über die Grünfläche und prallte auf die gegenüberliegende Leitschiene der Auffahrtsrampe, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag.

Der Lkw-Fahrer wurde ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht. Bei dem Unfall wurden beide Dieseltanks des Lkw aufgerissen, wodurch Diesel ins Erdreich gelangte. Die Auffahrtsrampe zur A4 in Richtung Ungarn war infolge des Unfalls für rund zwei Stunden gesperrt.