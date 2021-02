Lkw-Lenker mit 4,7 Promille auf Autobahn in Hessen unterwegs

49-Jähriger fuhrt in Schlangenlinien

Die Polizei in Nordhessen hat am Dienstag einen Lastwagenfahrer mit 4,7 Promille aus dem Verkehr gezogen. Der 49-Jährige war in der Früh in Schlangenlinien unterwegs, als er von den Beamten gestoppt wurde. Ein anderer Lkw-Lenker hatte die Einsatzkräfte gerufen, nachdem er den Sattelzug des 49-Jährigen überholt hatte. Trotz der Fahrweise kam es zu keinem Unfall.