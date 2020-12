Lkw-Lenker nach Sturz in Bachbett in Tirol schwer verletzt

Kam vermutlich wegen winterlicher Fahrbahnverhältnisse von Straße ab

Ein Lkw-Lenker hat sich in der Nacht auf Mittwoch in Achenkirch (Bezirk Schwaz) schwer verletzt, nachdem er mit dem Fahrzeug in ein Bachbett gestürzt war. Gegen 3.30 Uhr kam er vermutlich aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse von der Straße ab. Der Mann musste von der Feuerwehr aus der Fahrerkabine geborgen werden und wurde dann mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht. Die Identität des Verletzten konnte noch nicht geklärt werden, berichtete die Polizei.