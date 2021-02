Lkw nach Kollision auf A5 im Bezirk Mistelbach in Brand geraten

Lenker blieb unverletzt

Auf der Nord/Weinviertelautobahn (A5) ist in der Nacht auf Donnerstag ein Lkw mit Anhänger in Großebersdorf (Bezirk Mistelbach) nach einem Unfall in Brand geraten. Der Lastwagen war am Knoten Eibesbrunn in Fahrtrichtung Wien mit Aufpralldämpfern kollidiert und hatte sich entzündet, berichtete die Polizei. Der 59-Jährige Lenker blieb unverletzt und konnte das schwerbeschädigte Fahrzeug selbstständig verlassen.

Sechs Feuerwehren waren bei den Löscharbeiten des Lkw und des mit Papier beladenen Anhängers im Einsatz. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in die Vormittagsstunden an.