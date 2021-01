Lkw prallte auf Bus in OÖ: Kind und zwei Erwachsene verletzt

Fahrer übersah Abbiegevorgang

Ein sechsjähriger Bub, eine 44-jährige Begleitperson und der 70-jährige Fahrer sind am Montag bei einer Kollision eines Kindergartenbusses mit einem Lkw in Losenstein (Bezirk Steyr-Land) verletzt und ins Spital gebracht worden. Eine Vierjährige und ein Fünfjähriger blieben unversehrt. Der Buslenker wollte um 7.40 Uhr an einer Kreuzung abbiegen und hielt wegen des Gegenverkehrs an. Das übersah ein nachkommender Lkw-Fahrer und prallte auf den Bus, berichtete die oö. Polizei.