Lkw touchierte auf Kärntner A2 Pkw - 19-Jährige schwer verletzt

Kolonne vor Tunnel wegen Geisterfahrerwarnung

Ein 40-jähriger Lenker hat am Mittwoch zur Mittagszeit mit seinem Lkw auf der Südautobahn (A2) in Kärnten einen Pkw touchiert, wobei eine 19-jährige Insassin in dem Auto schwer verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich um 12.45 Uhr vor dem Gräbertunnel bei Bad St. Leonhard (Bezirk Wolfsberg), wo die Ampel wegen eines Geisterfahrers auf Rot geschaltet wurde. Es bildete sich eine Kolonne, zudem herrschte starker Nebel.

Der Kraftfahrer aus Italien war mit seinem Sattelschlepper nach eigenen Angaben mit 70 bis 80 km/h unterwegs und sah die Kolonne zu spät. Da eine Vollbremsung nicht mehr ausreichte, lenkte er das Schwerfahrzeug nach links in die Rettungsgasse. Dabei touchierte er zwei Pkw auf der rechten Spur und traf dann das Heck des Wagens einer 35-jährigen Wienerin, deren Auto dadurch in den Pkw vor ihr krachte und gedreht wurde. Die Lenkerin und ihr 34-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt, eine 19-jährige Mitfahrerin schwer. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Für die Dauer der Bergungsarbeiten war die A2 mehr als zwei Stunden gesperrt.