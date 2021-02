Lkw-Unfall auf steirischer A9 - ein Toter

Klein-Laster fuhr auf abgestellten Sattelschlepper auf - Beifahrer ums Leben gekommen, Lenker mit Hubschrauber im Krankenhaus

Bei einem Lkw-Unfall auf der Pyhrnautobahn (A9) ist am späten Freitagnachmittag unweit des südlichen Gleinalmtunnelportals ein Mensch ums Leben gekommen. Ein weiterer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei ereignete sich das Unglück kurz vor 17.30 Uhr etwa zweieinhalb Kilometer südlich des Tunnelportals in Fahrtrichtung Graz.

Demnach hatte ein türkischer Sattelschlepper eine Panne und war abgestellt. Ein Klein-Lkw prallte auf das stehende Schwerfahrzeug. Dabei kam der Beifahrer des Kleinlasters ums Leben, dessen Lenker erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus geflogen. Der Lenker des abgestellten Sattelschleppers blieb unverletzt. Der Verkehr wurde über die S6 bzw. über die S35 umgeleitet.