Lkw verlor Anhänger auf Tiroler Inntalautobahn

Ein 33-jähriger Lkw-Fahrer aus Rumänien hat am Freitag auf der Inntalautobahn (A12) bei Wiesing (Bezirk Schwaz) seinen Anhänger verloren. Dieser blieb auf höhe der Ausfahrt Wiesing auf dem ersten Fahrtstreifen liegen, berichtete die Polizei. Grund dafür dürften technische Probleme an der Anhängerkupplung des Lkw und technische Mängel an der Deichsel gewesen sein.

Als der Rumäne den Verlust bemerkte, hielt er in der Ausfahrt Wiesing an. Er wurde in weiterer Folge von Beamten der Autobahnpolizei zum liegen gebliebenen Anhänger gelotst, wo er diesen wieder ankoppeln konnte. Der 33-Jährige wurde dann zur nahegelegenen Autobahnpolizei Wiesing begleitet.

Bei einer anschließenden Kontrolle durch die Polizisten und einen Kfz-Techniker wurden am Lkw und am Anhänger schwere Mängel festgestellt. Dem Rumänen wurde die Weiterfahrt untersagt. Die A12 war für rund eine halbe Stunde nur einspurig befahrbar. Die Ausfahrt Wiesing musste kurzfristig gesperrt werden.