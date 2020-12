Lob für Helena Zengels Western-Rolle in Hollywood

12-Jährige zeige "erstaunliche Leistung" im Film "Neues aus der Welt"

Die zwölf Jahre alte deutsche Schauspielerin Helena Zengel ("Systemsprenger") erhält für ihr US-Filmdebüt an der Seite von Tom Hanks im Western "Neues aus der Welt" in Hollywood Lob. Zengel zeige eine "erstaunliche Leistung" und könnte Chancen auf eine Auszeichnung in der kommenden Filmpreis-Saison haben, schrieb das Branchenblatt "Hollywood Reporter" am Dienstag.

Das Fachblatt "Variety" hatte Zengel im November auf seine "Actors to Watch"-Liste gesetzt, für die das Blatt jedes Jahr zehn Darsteller auswählt, denen eine vielversprechende Karriere prophezeit wird.

In "Neues aus der Welt" spielt Hanks einen Nachrichtenboten im Jahr 1870, der auf die verwaiste Johanna (Zengel) trifft, die von einem indigenen Volk großgezogen wurde. Der Western von Paul Greengrass ("Die Bourne-Verschwörung") kommt Weihnachten in die US-Kinos.

Am Schwierigsten waren die ruhigen Szenen, erzählt Zengel laut "Hollywood Reporter" in einem Videogespräch aus Berlin. Action-Szenen würden ihr viel leichter fallen, denn sie sei "sehr stark" und voller Energie. Nur mit dem Gesicht und ohne Worte etwas Wichtiges auszudrücken, sei eine Herausforderung gewesen.

Auch Hanks zeigte sich von dem jungen Co-Star begeistert. Sie habe eine "unglaubliche Ausdruckskraft", sagte der Oscar-Preisträger im Oktober nach Angaben der Filmfirma Universal. "Ihr Schweigen, ihre Augen, ihre Instinkte - sie mag sich der Regeln des Schauspiels nicht bewusst sein, aber sie kennt sie bereits implizit."

Zengel wurde mit dem deutschen Kino-Drama "Systemsprenger" bekannt. Für ihre Hauptrolle erhielt sie den Deutschen Filmpreis.