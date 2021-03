Lockdown bremste deutschen Einzelhandel zu Jahresbeginn stark

Einzelhandel: Juli deutlich stärker als im Vorjahr Der deutsche Einzelhandel kann auf einen starken Juli zurückblicken. Die Umsätze lagen zu unveränderten Preisen um 2,3 Prozent über dem Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag berichtete. Nominal hatten die Händler sogar 4,2 Prozent mehr Geld in den Kassen. Allerdings hatte der Juli in diesem Jahr einen Verkaufstag mehr als 2012.