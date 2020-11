Lockdown - Freiheitliche sehen Überlebenskampf der Firmen erschwert

Und appellieren an Verbraucher: Erst nach Stillstand Weihnachtsgeschenke kaufen

Wirtschaftsvertreter der Freiheitlichen haben vor Beginn des verschärften Lockdowns ihre Warnungen vor potenziellen Auswirkungen des neuerlichen Stillstands bekräftigt. Bei den Hilfen würden "viele Unternehmen durch den 'schwarz-grünen Unterstützungsraster' fallen", kritisierte Wirtschaftssprecher Erwin Angerer. Matthias Krenn, Chef der freiheitlichen Wirtschaft und WKÖ-Vizepräsident, appellierte an die Verbraucher, erst nach dem Lockdown für Weihnachten einzukaufen.

"Mit dem zweiten Lockdown hat es die schwarz-grüne Regierung geschafft, die wirtschaftliche Not in Österreich noch einmal zu vergrößern und den Kampf unzähliger Unternehmen um ihr Überleben massiv zu erschweren", so Angerer in einer Aussendung. "Doch anstatt endlich Unterstützung und Hilfestellung für alle Betroffenen anzubieten, gibt es - wie auch bereits beim Härtefallfonds - wieder einen Raster, durch den dieses Mal auch die indirekt vom Lockdown betroffenen Unternehmen fallen dürften."

Nach den Freizeit- und Tourismusbetrieben sowie der Veranstaltungsbranche treffe der neue Stillstand nun auch den Handel und den Dienstleistungssektor mit etwa zwei Millionen Beschäftigten, erinnerte Krenn in einer Aussendung. "Dies wird auch massive Auswirkungen auf das produzierende Gewerbe und die Lieferketten und somit die Wertschöpfung allgemein mit sich bringen." Um Insolvenzen zu vermeiden und Arbeitsplätze zu sichern, bedürfe es einer Reihe von Maßnahmen, darunter eine bessere Eigenkapitalausstattung kleiner und mittelständischer Betriebe sowie rasche und unbürokratische Hilfen für unverschuldet in Not geratenen Unternehmen.

Um heimische Betriebe zu unterstützen, richtete die FW den Appell an alle Konsumenten, mit ihren Ausgaben für Weihnachten erst nach dem Ende des Lockdowns zu beginnen. "Internationale Online-Versand-Händler, die in Österreich weder Steuern zahlen, noch Lehrlinge ausbilden, sollen nicht am Ende die großen Krisen-Profiteure sein." so Krenn. Auch Budgetsprecher Hubert Fuchs sprach sich am Montag gegen "Steuergeschenke an multinationale Großkonzerne zulasten der österreichischen Arbeitnehmer und Kleinunternehmer" aus.