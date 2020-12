Lockdown-Kulturtipp: 30 Jahre Relapse Records in 241 Songs

US-Label bietet einen Streifzug durch die jüngere Geschichte extremer Musik

Wer auf der Suche nach der passenden musikalischen Untermalung des coronabedingt einsamen Jahreswechsels ist, für den hat das US-Plattenlabel Relapse Records genau das Richtige parat. Das 30-jährige Bestehen dieser Heimat für alle Spielarten extremer Musik wird nämlich mit einem 241 Songs starken Digitalsampler begangen, den man wahlweise herunterladen oder streamen kann.

Klickt man sich in diese Auswahl hinein, wird man im wahrsten Sinne des Wortes erschlagen - von der Fülle an Acts wie Death, Neurosis, Tombs, Baroness oder Mastodon, aber auch der Härte, die da aus den Boxen schallt. Alles von kaltschneidendem Death Metal über Geschwindigkeitsattacken, wie es nur Grindcore schafft, bis zu Drone-Versatzstücken und ziemlich experimentellen Ausflügen hat schließlich bei Relapse Platz. Aber keine Angst: Eintönigkeit macht sich in dieser mehr als 18-stündigen (!) Rundreise zu keiner Zeit bemerkbar.

(S E R V I C E - 30 Jahre Relapse Records, Sampler bei verschiedenen Diensten abrufbar: http://orcd.co/relapse30sampler)