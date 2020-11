Lockdown-Kulturtipp: Albertina-Direktor in neuem Video-Format

Gratis Führungen durch "My Generation. Die Sammlung Jablonka" - Einblicke hinter die Kulissen des Museums in "Museum in a Nutshell"

Zusätzlich zu ihren bisherigen digitalen Angeboten hat die Albertina ein neues Format gestartet: Generaldirektor Klaus Albrecht Schröder ist ab sofort in der Video-Schiene "Klaus Albrecht Schröder über ..." zu erleben. Darin stellt er Pläne für neue Ausstellungen vor und spricht über aktuelle Themen.

Ebenfalls neu ist die Reihe "Museum in a Nutshell", die Einblicke hinter die Kulissen gewähren soll. Dort werden Fragen wie "Wie erkenne ich eine Fälschung?" oder "Wie plane ich eine Ausstellung?" von Kuratorinnen und Kuratoren erklärt. Die Serie "All Eyes On" legt unterdessen den Fokus auf einzelne Werke: Chefkurator Christof Metzger nimmt in der ersten Folge etwa die Löffel des Dürer-Hasens genau unter die Lupe.

An den Wochenenden lädt das Museum zu einstündigen Live-Führungen durch die Schau "My Generation. Die Sammlung Jablonka", die via Zoom (Anmeldung erforderlich) stattfinden. Ein virtueller Rundgang durch die Ausstellung ist darüber hinaus auf der Website der Albertina abrufbar.

Auf Instagram geht man unkonventionelle Wege: Dort sind ab Montag wöchentlich eine Meditation und eine Yogastunde in der Ausstellung "Monet bis Picasso. Die Sammlung Batliner" live zu sehen. Angeleitet werden die Entspannungsübungen vor Gemälden aus der Schausammlung von Sabine Harbich. Sowohl auf Instagram als auch auf Facebook bietet die Albertina in den kommenden Wochen Gespräche zwischen Kuratoren und Künstlerinnen und Künstlern.

(S E R V I C E - Infos unter www.albertina.at, www.instagram.com/albertinamuseum, www.youtube.com/user/AlbertinaMuseum und https://de-de.facebook.com/AlbertinaMuseum/)