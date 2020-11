Lockdown-Kulturtipp: Alte Schmiede streamt Lesungen aus leerem Haus

Anders als im Lockdown im Frühjahr haben Veranstalter diesmal die Option, ihre geplanten Programme ohne Publikum abzuhalten. Davon macht auch die Alte Schmiede Gebrauch und streamt einen Großteil der programmierten Literaturabende auf YouTube.

Am heutigen Montag steht etwa eine Veranstaltung auf dem Programm, die ursprünglich schon im Frühjahr hätte stattfinden sollen. Die Grazer Literaturzeitschrift "manuskripte" blickt zu ihrem Jubiläum auf die vergangenen 60 Jahre - unter der Herausgeberschaft des heuer verstorbenen Alfred Kolleritsch - zurück. Moderiert wird der Abend von Herausgeber Andreas Unterweger, aus ihren Texten lesen die "manuskripte"-Autoren Laura Freudenthaler, Sarah Kuratle, Hanno Millesi und Angelika Reitzer.

Tags darauf stellt die Kulturabteilung der Stadt Wien mit Hans Raimund und Sabine Schönfellner ihre aktuellen Stipendiaten vor, die aus ihren Texten lesen werden. Am 16. November begeht man den "Writers in Prison Day" mit der Präsentation des Buchs "Trotzdem singen wir. Stimmen über Gewalt gegen Frauen", wobei Zviad Ratiani und Firas Shamsan aus eigenen Texten lesen werden, weitere Kollegen tragen aus Texten von inhaftierten Schriftstellern vor. Zwei Neuerscheinungen stehen am 17. November auf dem Programm, wenn Herbert J. Wimmer sein im Sonzerzahl erschienenes Buch "klärwerk. rezyklopädie der gegenwart" vorstellt, während Peter Pessl aus "Der Schwertkönig und die Biene. Technyphion" lesen wird.

Am 20. November startet man mit dem Festival "Literatur im Herbst", in dessen Rahmen am ersten Tag Lesungen von Dzevad Karahasan ("Ein Haus für die Müden") und Monika Helfer ("Die Bagage") auf dem Programm stehen. Tags darauf folgen Marlene Streeruwitz mit ihrem Covid-Roman "So ist die Welt geworden" und die Präsentation des Hefts "Viele Sprachen - eine Sprache?" der Literaturzeitschrift "Wespennest". Am dritten Tag widmet man sich dem Thema "Literatur und Flucht" und "Literatur und Krieg".

Am 24. November steht dann das "Dicht-Fest" auf dem Programm, in dessen Rahmen u.a. Friederike Schwab, Daniela Chana und Ilse Kilic ihre neuen Lyrikbände vorstellen. Den Abschluss des Streaming-Monats bildet dann am 30. November Clemens Setz mit der Präsentation seines aktuellen Buchs "Die Bienen und das Unsichtbare".

(S E R V I C E - www.youtube.com/channel/UCvKoEK03VkNflvty8qkZonQ)