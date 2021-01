Lockdown-Kulturtipp: Apokalyptisches von Stephen King bei Starzplay

"The Stand" als neunteilige Miniserie

In Sachen apokalyptischer Zukunftsvision kommt man an Stephen King nicht vorbei. Die Werke des Horrorgroßmeisters werden aktuell wieder gerne als Vorlage für Filme und Serien genutzt. So auch der angesichts der Coronakrise thematisch ziemlich aktuelle Klassiker "The Stand", in dem die Menschheit von einer Seuche dahingerafft wird. Regisseur Josh Boone hat den Mammutroman in eine neunteilige Miniserie verwandelt, die bei Starzplay abrufbar ist.

Als 108-jährige Mutter Abagail, auf deren Schultern das Schicksal der gesamten Welt ruht, ist Hollywoodstar Whoopi Goldberg zu erleben. Ihr gegenüber steht der "Dunkle Mann" Randall Flagg, den Alexander Skarsgard verkörpert. Dass der schwedischen Schauspielerfamilie King'sche Bösewichte liegen, hat zuletzt auch Bruder Bill als abgedrehter Clown Pennywise in den "Es"-Filmen bewiesen.

