Lockdown-Kulturtipp: ARTE zeigt Neumeiers Abstandstanz "Ghost Light"

Choreografiealtmeister verarbeitet Abstandsregeln tänzerisch - Am Sonntag spätabends auf Arte

Das Hamburg Ballett lässt sich am Sonntag bei der TV-Erstausstrahlung (23.05 Uhr) von John Neumeiers "Ghost Light" auf dem deutsch-französischen Sender Arte verfolgen. Darin thematisiert der Choreografiealtmeister "die nach wie vor geltenden Abstandsregeln tänzerisch", heißt es in der Ankündigung. Der Ballettabend zu Soloklaviermusik von Franz Schubert wurde im Festspielhaus Baden-Baden im vergangenen Oktober aufgezeichnet.

"Ghost Light" habe er "in Fragmenten" entwickelt, so der Regisseur: "Es ist vergleichbar mit einzelnen Instrumentalstimmen einer Symphonie - oder einem traditionellen japanischen Essen: eine Folge sorgsam arrangierter, hoffentlich köstlicher Miniaturen."

Letztlich vollendet werde das Werk jedoch erst an jenem Moment, "an dem wir uns auf der Bühne wieder nahekommen und anfassen dürfen", so Neumeier. Ob es bis zum 23. April 2021 schon so weit ist, bleibt zwar äußerst fraglich, die Aufführung ist bis dahin jedenfalls auf www.arte.tv abrufbar.