Lockdown-Kulturtipp - Aus Duo wird Solo: David Helbock im Porgy

Österreichischer Jazzpianist mit Streamingkonzert aus dem Wiener Club

Was ohne Corona nicht alles hätte sein können. Unzählige Konzerte zum Beispiel. Aber die Pandemie hat der Musikszene gehörig einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das bekommt auch David Helbock zu spüren. Der österreichische Jazzpianist hätte heute eigentlich einen Auftritt mit seinem finnischen Kollegen Iiro Rantala im Wiener Porgy & Bess gehabt. Glück im Unglück für die Fans, wird nun aus dem Duo ein Solo - für Helbock.

Denn im Rahmen der schon im ersten Lockdown bestens erprobten Streamingfähigkeiten des Wiener Jazzclubs heißt es derzeit "The Show must go on(line) again". Es wird also musiziert, ohne Publikum vor Ort, aber für alle, die Zuhause den Rechner aufdrehen. Auf seiner Facebookseite macht Helbock Lust auf den Auftritt mit einer Kostprobe von Thelonious Monks "Trinkle Tinkle". Aber nicht nur Scat-Sounds, auch große Orchesterklänge bringt er in sein Universum, wie das im Vorjahr veröffentlichte Album "Playing John Williams" unterstreicht. Der Abend verspricht also vielseitig zu werden.

(S E R V I C E - David Helbock im Porgy & Bess, Start des Streams um 20.30 Uhr: www.porgy.at/events/10178/; https://davidhelbock.bandcamp.com/)