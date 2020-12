Lockdown-Kulturtipp: Burgtheater streamt "Des Kaisers neue Kleider"

Rüdiger Pape erweckt Hans Christian Andersens berühmtes Märchen zum Leben

Mit Hans Christian Andersen kann man eigentlich nie etwas falsch machen. Wer sich also an den Weihnachtsfeiertagen um kulturelle Unterhaltung für die Jüngsten in der Familie sorgt, wird beim Burgtheater fündig: Dieses stellt Rüdiger Papes Inszenierung von "Des Kaisers neue Kleider", die Mitte Oktober im Burgtheater-Kasino Premiere feierte, drei Tage lang als Stream zur Verfügung.

Von 24. Dezember ab 14 Uhr gibt es also 72 Stunden lang die Möglichkeit, sich die Geschichte um den modeverliebten Monarchen zu Gemüte zu führen und dabei auch noch etwas in Sachen Toleranz und Demokratieverständnis zu lernen. Im Stück ab sechs Jahren sind u.a. Arthur Klemt als Kaiser, Hanna Binder und Stefan Wieland als misswirtschaftendes Ministerduo sowie Lukas Haas und Annina Hunziker als Retter in der Not zu erleben.

(S E R V I C E - www.burgtheater.at)