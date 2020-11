Lockdown-Kulturtipp: Der ganze Büchner vom Münchener Residenztheater

Inszenierungen, Lesungen und Videochatinszenierungen präsentierten das dramatische Gesamtwerk von Georg Büchner

Der ganze Büchner in einem Link: Das Münchener Residenztheater nutzt die coronabedingt erzwungene spielfreie Zeit für ein Großprojekt im Internet. So präsentiert die Bühne der bayerischen Landeshauptstadt im Rahmen ihres Streamingformats "Resi sendet" das dramatische Gesamtwerk Georg Büchners online unter dem Titel "Georg Büchner - Dichter, Mediziner, Revolutionär".

Dabei ist etwa "Dantons Tod" in der Inszenierung von Sebastian Baumgarten zu sehen - die letzte Arbeit vor der Lockdown-Schließung des Hauses. Auch Ulrich Rasches "Woyzeck" - 2018 zum Berliner Theatertreffen geladen - kann der Büchner-Fan als Aufzeichnung genießen. Ab Samstag (28. November) folgt dann noch "Leonce und Lena" in der Inszenierung des Residenztheater-Hausregisseurs Thom Luz.

Flankiert werden die dramatischen Arbeiten von weiteren literarischen Zeugnissen des 1837 verstorbenen Theaterrevolutionärs. So lesen Ensemblemitglieder wie Thomas Lettow oder Barbara Horvath Auszüge aus Büchners Briefen. Am Mittwoch und Donnerstag rezitiert Sibylle Canonica überdies aus der aufrührerischen Flugschrift "Der Hessische Landbote". Und schließlich ist weiterhin die Zoom-Aufführung "50 Mal Lenz" mit Lisa Stiegler erlebbar. Hierbei wird via Videochatplattform Büchners Novelle über den Sturm-und-Drang-Dichter Jakob Michael Reinhold Lenz paraphrasiert. Die nächsten Termine sind hier der 26. November sowie der 8. und 16. Dezember.

(S E R V I C E - www.residenztheater.de/resi-sendet)