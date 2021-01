Lockdown-Kulturtipp: Der kanadische Wiedergänger von Kommissar Rex

Servus TV startet am Donnerstag mit "Hudson & Rex" das kanadische Remake des österreichischen Erfolgsformats

"Kommissar Rex" war ein früher Vorbote des österreichischen Serienexportbooms, der derzeit mit "Freud" oder "Vienna Blood" fröhliche Urstände feiert. Zwischen 1994 und 2004 ermittelten Stars wie Tobias Moretti und Gedeon Burkhard mit ihrem treuen Schäferhundpartner im ORF. Neben Verkäufen der Serie ins Ausland gab es auch bereits ein Remake in Italien. Dem folgte mit "Hudson & Rex" 2019 die englischsprachige Fassung - zu sehen ab dem morgigen Donnerstag in Servus TV.

Wie schon die RAI die Wurstsemmelermittlungen von Wien nach Rom verlegt hatte, lässt auch der kanadische Sender CityTV seinen Kommissar Charlie Hudson nicht an der Donau dem Verbrechen nachjagen, sondern in der Provinz Neufundland und Labrador. Dafür ist auch in der kanadischen Best-Buddy-Fassung Detective Hudson eigentlich kein Hundefreund. Aber dennoch raufen sich die beiden maskulinen Vertreter ihrer jeweiligen Spezies im Laufe der Serie zusammen und lösen gemeinsam mit der aparten Forensikerin Sarah Truong (Mayko Nguyen) jeden Fall.

Gespielt wird der Charlie Hudson von John Reardon, einem einstigen Footballspieler, dessen Filmografie bis dato noch überschaubare Auftritte wie etwa jenen als Körperdouble von Jeff Bridges in "Tron: Legacy" verzeichnet. Prominenter ist da sein tierischer Partner - oder zumindest dessen Stammbaum. So hört der kanadische Rex auf den bürgerlichen Namen Diesel vom Burgimwald - und ist tatsächlich ein Nachfahre in 15. Generation des österreichischen Ur-Rex. Diesel von Burgimwald zur Seite stehen gewissermaßen als Körperdouble die profaner benannten Cousins Izzy und Iko.

Zum Auftakt setzt ServusTV ab 20.15 Uhr gleich auf ein Doublefeature mit den Folgen "Die Jagd" und "Abwärts". Fortgesetzt wird dann immer donnerstags ab 21.10 Uhr. Bis dato wurden zwei Staffeln von "Hudson & Rex" in Kanada produziert, wobei die 3. Saison des Erfolgsformats bereits angekündigt ist.

(S E R V I C E - www.servustv.com/videos/aa-22uwxpqt12111/)