Lockdown-Kulturtipp: Deutsches Schauspielhaus streamt Premiere live

Das Deutsche Schauspielhaus Hamburg lässt sich von Corona nicht beeindrucken. Die für heute, Samstag, geplante Premiere von Ödön von Horvaths "Geschichten aus dem Wiener Wald" in der Inszenierung von Heike M. Goetze findet wie geplant statt - nur eben vor leerem Haus, dafür gestreamt auf der Homepage.

Exklusiv bleibt die Veranstaltung dennoch: Nachdem der Zuschauerraum des Deutschen Schauspielhauses 1.000 Zuschauer fasst, dürfen auch nur 1.000 Zuschauer den Livestream verfolgen. Last-Minute-Teilnahmetickets via Mail an online.redaktion@schauspielhaus.de / Betreff: LiveStream. Wann die Livezuschauerpremiere nachgeholt werden kann, steht noch nicht fest.

Heike M. Goetze gewann 2008 beim "Körber Studio Junge Regie" für ihre Zürcher Diplominszenierung von Juli Zehs Roman "Spieltrieb" den Preis als beste Nachwuchsregisseurin. Sie inszenierte bisher u.a. am Schauspielhaus Zürich, am Schauspiel Hannover sowie am Schauspielhaus Bochum und gibt nun ihr Debüt am Deutschen Schauspielhaus. Es spielen Simon Brusis, Daniel Hoevels, Jan-Peter Kampwirth, Eva Maria Nikolaus, Josef Ostendorf, Maximilian Scheidt und Julia Wieninger.

(S E R V I C E - www.schauspielhaus.de)