Lockdown-Kulturtipp: Die Semperoper streamt aus Dresden

Auftakt der Reihe "Semper:Donnerstag" markiert ab 17 Uhr Georg Zeppenfeld

Mit dem heutigen Donnerstag (25. Februar) ruft die Semperoper in Dresden den "Semper:Donnerstag" aus. Unter dem Label dieses Streamingformats präsentiert man Künstler und Musikerinnen in ungewohntem Ambiente. Jeweils ab 17 Uhr werden Videos online gestellt, die Mitglieder der Semperoper, des Balletts oder der Sächsischen Staatskapelle Dresden an sonst nicht fürs Musizieren und Tanzen genutzten Orten des Dresdner Semperbaus zeigen - von der Mittelloge bis zur Unterbühne.

Den Auftakt markiert heute wenig überraschend Hausheroe Richard Strauss. So interpretiert Georg Zeppenfeld, begleitet von Johannes Wulff-Woesten am Flügel, die Ansprache des Theaterdirektors La Roche aus dessen Oper "Capriccio". Im Wochenrhythmus soll dann die Kollegenschaft folgen, bis auch in Dresden der reguläre Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann.

(S E R V I C E - www.semperoper.de/semperdonnerstag)