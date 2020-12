Mit Christian Bakanic als Gast

Für Fans des Gypsy-Jazz steht am morgigen Montag eine Premiere an, wenn Diknu Schneeberger mit Julian Wohlmuth an der Gitarre und Martin Heinzle am Kontrabass sein neues Trio in der Sargfabrik präsentiert. Das Publikum kann das Konzert dabei via Livestream verfolgen. Als Unterstützung für diesen Abend ist der Akkordeonist Christian Bakanic dabei.

(S E R V I C E - Livestream unter www.sargfabrik.at/Home/Programm-Detail/concert-id/47627)