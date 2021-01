Lockdown-Kulturtipp: Erste Online-Ballett-Premiere aus München

Bayerisches Staatsballett bringt Dreiteiler "Paradigma" via Streaming zur Premiere

Es soll der Startschuss sein in ein neues, besseres Jahr - und ist doch zugleich Zeuge von den Widrigkeiten des alten: Das Bayerische Staatsballett präsentiert am Montag (20.15 Uhr) seine erste Online-Premiere. Der Dreiteiler "Paradigma" sollte ursprünglich erst Anfang November vor Publikum aufgeführt, dann Anfang Dezember als Live-Premiere aus dem leeren Nationaltheater gestreamt werden. Wegen des erneuten Lockdowns war aber noch nicht einmal dies mehr möglich.

Der nun gezeigte Dreiteiler "Paradigma", eine Aufzeichnung vom 18. Dezember, präsentiert die Europapremiere der Choreographie "With a Chance of Rain" von Liam Scarlett, die Münchner Erstaufführung von "Bedroom Folk" der Israelin Sharon Eyal sowie die Wiederaufnahme von Russell Maliphants "Broken Fall". Die Aufzeichnung ist am "Premierentag" kostenlos, im Anschluss daran einen Monat lang für 9,90 Euro auf www.staatsoper.tv abrufbar.