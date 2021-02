Lockdown-Kulturtipp: "Europa auf Kur" im weltweiten Netz

Virtuelle Ausstellung aus dem Germanischen Nationalmuseum Nürnberg widmet sich Davos und seiner Geschichte

Thomas Mann, Sherlock Holmes-Erfinder Arthur Conan Doyle oder Albert Einstein - sie alle trafen sich in Davos. Im späten 19. Jahrhundert wandelte sich das schweizerische Bergdorf zum mondänen Luftkur- und Wintersportort. Heute treffen sich dort alljährlich die Mächtigen der Welt auf dem Weltwirtschaftsforum. Mit "Europa auf Kur" widmet das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg nun Davos eine umfangreiche Ausstellung, die angesichts von Covid nun virtuell zugänglich ist.

Deutschlands größtes kulturhistorisches Museum zeigt in seiner digitalen Schau, wie Tuberkulosekranke aus ganz Europa bei Liegekuren in Davos Heilung suchten - mit Blick auf die Schweizer Alpen, die Mann zu seinem Roman "Der Zauberberg" inspirierten und die auch die Heimat von Kinderbuch-Heldin Heidi waren.

Der Maler Ernst Ludwig Kirchner zog sogar ganz nach Davos. Dort entstanden zahlreiche seiner Meisterwerke, von denen 45 in der Ausstellung zu sehen sein werden. Einen Vorgeschmack bietet die digitale Ausstellung, in voller Größe kann man die Exponate dann nach dem Lockdown im Museum betrachten. Aufgebaut ist auf jeden Fall schon alles.

Und wer die Zeit bis dahin überbrücken möchte, für den bietet sich auch die aktuelle Dokuarbeit der Filmemacher Daniel Hoesl und Julia Niemann unter dem schlichten Titel "Davos" an. Online im Kino VoD Club abrufbar (www.vodclub.online/film/davos/) widmen sich die beiden der Frage, was in Davos geschieht, wenn gerade nicht das Weltwirtschaftsforum den Ort in Beschlag nimmt.

(S E R V I C E - https://europa-auf-kur.gnm.de/)