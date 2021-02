Lockdown-Kulturtipp: Fünf Premieren der Jungen Akademie im Stream

Stilistische Breite vom Film bis zum Hörspiel

Für die Junge Akademie des Burgtheaterstudios wird es heute, Samstagabend, ernst: Ab 19 Uhr gibt es die Abschlusspräsentation von fünf Projekten, die in Kooperation mit der Brunnenpassage, der Kunsthalle Wien, dem Verein JUHU! und dem Gleis 21 entstanden sind. Wobei die sehr unterschiedlichen Arbeiten - die Bandbreite reicht vom Film bis zum Hörspiel - nicht nur passiv bewundert, sondern aktiv diskutiert werden sollen.

Deshalb gibt es bei YouTube die Möglichkeit, die Projekte während der knapp 80-minütigen Premiere zu kommentieren. Weiters ist im Anschluss ein Publikumsgespräch via Zoom geplant. Die Teilnahme an der Premiere, die im Kasino am Schwarzenbergplatz von den Burgtheater-Ensemblemitgliedern Lilith Häßle und Felix Kammerer moderiert wird, ist kostenlos.

Inhaltlich behandeln die fünf Arbeiten verschiedenste Themen, von der Auseinandersetzung mit Mechanismen von Macht und Ohnmacht ("Wer darf Widerspruch") über eigene wie fremde Erwartungen an das Frausein ("Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?") bis zur Neudeutung von verschiedenen Märchen ("Es war einmal..."). Komplettiert wird der Aufführungsreigen von einem Chor- ("Regeln ändern") und einem Tanzprojekt ("Über die Grenzen in die Freiheit").

