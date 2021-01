Lockdown-Kulturtipp: Grazer Kunstuni zeigt Theaterproduktion online

Werkstattaufführung eines Totaltheater-Stücks von Anne Lepper

Die Grazer Kunstuniverität (KUG) zeigt am Samstag eine Produktion der Studierenden des dritten Jahrgangs Schauspiel. Die Werkstattaufführung eines Totaltheater-Stücks von Anne Lepper verlangt einen sehr persönlichen und auch körperlichen Zugang der Schauspielerinnen und Schauspieler, da es nicht nur um den vorgegebenen Inhalt geht, sondern auch um die eigenen Sehnsüchte von einem Theater der Zukunft. Zu sehen ist die Aufführung um 16.30 Uhr unter https://vimeo.com/498046391​.

Das Drama zeigt Bonnies Flucht aus einer Ehe, in der es der Frau scheinbar an nichts mangelt. Im Staatsdienst und an der Seite eines Küchenmädchens ist sie für die Verteilung von Wurstbroten zuständig. Eine ältere Dame protegiert sie, ein Polizei-Chor drangsaliert sie, und schließlich wird der eigentliche Weg der zum Theater, zumal dort zum nächsten Vollmond eine Hauptrolle zu vergeben sein soll.

Die Studierenden spielen unter der Regie von Henri Hüster, die Ausstattung besorgt Veronika Müller-Hauszer. Unter https://schauspiel.kug.ac.at/totaltheater​ ist auch ein Programmheft verfügbar.