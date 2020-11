Lockdown-Kulturtipp: Grazer TiB zeigt alte und neue Arbeiten online

Einige Produktionen über Youtube abrufbar - Premiere der 5. Staffel "Serienjunkies" digital

Das Grazer Theater im Bahnhof (TiB) zeigt Altes und Neues über verschiedene Online-Kanäle. Zu sehen sind Aufführungen wie "Casting Tibor Foco" oder auch "Game of Death" auf einem eigenen Youtube-Kanal. Das Talkshow-Format "Zu Gast" wurde bereits gestreamt, eine neue Ausgabe davon gibt es am 26. November. Die Premiere der fünften Staffel der "Serienjunkies" findet am 29. November via Zoom statt.

Die neue Folge der Talkshow "Zu Gast" wird aus dem brut am Schwendermarkt in Wien übertragen und kreist um das Thema "Come together?". Die 110 vorgefertigten Fragen reichen von der aktuellen politischen Situation bis hin zu persönlichen Themen. Pia Hierzegger stellt nach dem Zufallsprinzip einige davon, die dann zu ganz unterschiedlichen Gesprächen mit den Gästen führen. Für die Talkshow und die Premiere der Serienjunkies werden Tickets benötigt.