Lockdown-Kulturtipp - Haydn-Musik mit dem Grazer Orchester Recreation

Zwei Pariser Symphonien als Stream am 31. Jänner und 7. Februar

Das Grazer Orchester Recreation aus dem Hause styriarte hat für sein Streaming-Programm wieder zwei Konzert-Filme gedreht. Beide Male stehen Pariser Symphonien von Joseph Haydn im Mittelpunkt, die in prunkvollem Rahmen und mit aufwendiger Beleuchtung umgesetzt wurde. Zu sehen sind die Musikfilme am 31. Jänner und am 7. Februar jeweils ab 16.00 Uhr unter https://styriarte.com.

Die Aufnahmen fanden in der Aula der Alten Universität statt. Stefan Gottfried dirigiert am 31. Jänner die Sinfonie Nr. 82 in C-Dur "Der Bär" und am darauffolgenden Sonntag die Sinfonie Nr. 83 in g-Moll "Das Huhn".