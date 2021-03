Lockdown-Kulturtipp: Haydns "La Passione" im Konzertstream

Boris Bukowski: Neues vom alten Meister Boris Bukowski war anscheinend beim Zahnarzt. Wie der alte Meister des Austropop auf seiner Website verlautbaren lässt, freut er sich darauf, nach langwierigen Sanierungsarbeiten in seinem Mund wieder ins Mikrofon zu beißen. Am 6. März tritt er mit seiner Band ab 20:00 Uhr in der Szene Wien auf.