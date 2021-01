Lockdown-Kulturtipp: Heimische Animationsfilme als Onlinefestival

Das "2 Days Animation Festival" heuer als Onlineausgabe von 18. bis 31. Jänner

2011 hat der Österreichableger der Asifa (Association Internationale du Film d'Animation) mit dem "One Day Animation Festival" einen bundesweiten Wettbewerb für heimisches Animationsfilmschaffen abgehalten. Die 10. Ausgabe, die heuer ansteht, steht allerdings unter einem neuen Stern. Angesichts des Coronalockdowns verzichteten die Organisatoren notgedrungen auf eine physische Ausgabe im Wiener Filmcasino im November und gehen stattdessen online.

Am Montag (18. Jänner) startet nun das "2 Days Animation Festival" - und damit unter etwas missverständlichem Titel, geht der Filmreigen doch bis einschließlich 24. Jänner. Bei freiem virtuellen Eintritt sind 100 Filme in 13 Programmen zu sehen, von denen 83 in den Wettbewerben miteinander um die Siegprämien konkurrieren.

So gibt es neben dem mit 2.000 Euro dotierten Hauptpreis und sieben Kategoriepreisen heuer auch erstmals einen eigenen Studierendenpreis, der immerhin mit 500 Euro dotiert ist. Die Filme starten zu einer fixen Uhrzeit und sind hernach 24 Stunden frei zugänglich. Hinzu kommen die beiden Spezialprogramme "Flatten the Curve" mit Animationsfilmen, die während der Pandemie entstanden sind, und "10 Jahre Liebe" aus Anlass des aktuellen Jubiläums.

Und auch mit dem 24. Jänner ist noch nicht Schluss, folgt dann doch eine weitere Woche unter dem Titel "Video Archive", in der die meisten der gezeigten Werke durchgängig abrufbar sind. Am 1. Februar dann startet die neue Best Austrian Animation Online Database (www.best-austrian-animation.at) als dauerhafte Datenbank zum Genre.

(S E R V I C E - www.asifa.at/austria/2days-2020)