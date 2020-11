Lockdown-Kulturtipp: Hinter die Kulissen von Architektur blicken

"Open House" diesmal nicht vor Ort in Wiener Gebäuden, sondern per Livestream weltweit - In 48 Stunden in über 40 Städte

Die Coronakrise hat auch neue Möglichkeiten hervorgebracht: So hat das weltweite Festival "Open House" aus der Not eine Tugend gemacht und verlegt die diesjährige Festivalausgabe ins Netz. So haben auch heimische Architekturfans die Möglichkeit, in über 40 Städten wie Taipeh, Buenos Aires oder New York hinter die Kulissen von spektakulären Bauten zu blicken. Am Wochenende (14. und 15.11.) werden zahlreiche Gebäude-Rundgänge und Diskussionen gestreamt. Auch Wien ist dabei.

Versprochen werden "spannende Einblicke in globale Themen", darunter Design, Infrastruktur oder sozialer Wohnbau. Ein Großteil der Videos wird auch nach dem Streaming noch zum Nachschauen bereit stehen, wie man seitens von "Open House Wien" auf APA-Anfrage versicherte. Den Auftakt macht gleich nach der Eröffnung in der Nacht auf Samstag (1 Uhr früh, Wiener Zeit) die Diskussion "What Does It Mean To Be An Open City? A Female Perspective" aus Lagos. In den frühen Morgenstunden folgt - anlässlich der vielen Zeit, die in Corona-Zeiten zu Hause verbracht wird - ein Blick auf unterschiedliche Elemente in südkoreanischen Wohnhäusern.

Nicht bis in die Nacht aufbleiben muss man für den Wiener Beitrag. Am Samstag steht um 13.45 Uhr das Sonnwendviertel auf dem Programm: "Towards an inclusive new neighbourhood in Vienna" nennt sich der Beitrag, der sich dem sozialen Wohnbau im "Roten Wien" des frühen 20. Jahrhunderts und dessen Entsprechung im Heute widmet (Livestream unter https://youtu.be/wfvuZbuvqG8).

Von 15.15 bis 16 Uhr folgt dann die Panel-Diskussion zum Thema "Housing", in der Experten aus Barcelona, Buenos Aires und Wien diskutieren: "Die Globalisierung und Digitalisierung verändern unser Leben radikal. Gleichzeitig lässt sich ein sorgetragender Umgang mit Ressourcen und Gesellschaft erkennen, der bereits in die Planung urbaner (Wohn-) Räume einfließt", heißt es in der Ankündigung. Diskutiert werden Fragen wie "Wie werden wir in Zukunft zusammenleben?" und "Wie sehen neue Konzepte und Pilotprojekte aus?" von den Architektinnen Katharina Bayer (Wien) und Ana Rascovsky (Buenos Aires). Moderiert wird das Gespräch von "Open House Wien"-Gründerin Iris Kaltenegger.

Um 17 Uhr diskutiert man dann im "Open House Basel" die Rolle von Gebäuden bei der Energiewende. Mit dabei ist Stefan Sattler von der Energieplanung der Stadt Wien. Um 20 Uhr präsentiert "Open House Wien" schließlich einen Film zum Thema Hochgaragen mit dem Titel "Car Parks as Hybrid Infrastructure: A multi-story". Wer dann noch Lust auf die Weiterreise hat, widmet sich Beiträgen wie "Oslo Going Green: Living the car-free, cycling city", einem griechischen Spaziergang ("A Walk in the Park: Slow TV-inspired stroll in Athens") oder macht sich auf einen Rundgang durch den Hafen von Palma.

(S E R V I C E - https://www.openhouseworldwide.org/festival und https://openhouse-wien.at)