Lockdown-Kulturtipp: Igudesmans Doku "Breaking Beethoven" im ORF

Am 14. Dezember ab 23.15 Uhr in ORF 2 - Anschließend Film über EBU-Videoclip-Projekt "New European Songbook - Beethoven Edition"

Der ORF beschäftigt sich anlässlich des Beethoven-Jahrs in einem umfangreichen Schwerpunkt mit dem Komponisten. Als Teil davon wird am 14. Dezember (23.15 Uhr, ORF 2) die Produktion "Breaking Beethoven" von Stargeiger Aleksey Igudesman und Barbara Weissenbeck gezeigt. In der Doku erkundet Igudesman gemeinsam mit Stars wie John Malkovich, Billy Joel, Hans Zimmer, Yuja Wang, Rebekka Bakken, Juan Diego Flórez oder Daniel Hope Beethovens Vermächtnis. Im Anschluss daran (ab 23.50 Uhr) steht, ebenfalls im Rahmen des "kulturMontag", eine Dokumentation über das neue EBU-Videoclip-Projekt "New European Songbook - Beethoven Edition" am Programm. Für das Projekt haben sich nationale Musikergrößen der jeweiligen Länder mit Beethoven-Kompositionen auseinandergesetzt. Österreich ist durch die Singer-Songwriterin und Cellistin Marie Spaemann vertreten, die sich mit Beethovens Neunter Symphonie beschäftigt hat.