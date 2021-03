Lockdown-Kulturtipp: Ilija Trojanow und seine "Lebenswege"

Gespräch und Filmdoku heute Abend im Stream des Aktionsradius Wien

"Lebenswege" heißt ein Themenschwerpunkt des Aktionsradius Wien. In diesem Rahmen spricht heute, Dienstag, die bulgarische Journalistin Diljana Lambreva mit dem in Wien lebenden Schriftsteller Ilija Trojanow über Bulgarien und die vielen Stationen seiner Lebensreise. Zum Einstieg in den Livestream um 19.30 Uhr wird die Filmdoku "Ein Tag im Leben von Ilija Trojanow" von Lydia von Freyberg gezeigt.

Schon am 11. März findet das nächste interessante Gespräch statt: Schriftsteller Erich Hackl spricht mit Autor Peter Porsch über dessen Kindheit im Augartenviertel sowie über Porschs Buch "Wieder mal Anschluss. Erinnerungen eines in der DDR lebenden Österreichers".

(S E R V I C E - https://aktionsradius.at/content/de/medien/livestream )