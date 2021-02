Lockdown-Kulturtipp: In Sias "Music" wird die Welt bunter

Erster Film der australischen Musikern setzt auf Pathos und Theatralik

Hat Sia das Ruder in der Hand, dann geht es meist ziemlich farbenfroh zu: Die australische Sängerin hat mit ihren eigenen Hits wie "Chandelier" sowie als Songwriterin für viele Kollegen weltweite Erfolge gefeiert. Nun hat sie das Kinofieber gepackt. Mit "Music" legt sie eine auf Pathos und Theatralik setzende Geschichte vor, in der ein autistisches Mädchen ihrer Umwelt zeigt, was Kreativität, Freundschaft und Liebe wirklich bedeuten. Ab 12. Februar als Stream.

In der Titelrolle der jungen Music ist Maddie Ziegler zu erleben, die bereits in Sias Musikvideos als junge Tänzerin für Furore sorgte. Sie ist nach dem Tod ihrer Großmutter zunächst auf sich allein gestellt, bis ihre lange abwesende Schwester Zu (Hollywoodstar Kate Hudson) auftaucht. Doch wie soll die gerade erst clean gewordene junge Frau sich um ihre autistische Schwester kümmern, wenn sie ihr eigenes Leben kaum auf die Reihe bekommt? Da kommt natürlich ein hilfreicher Nachbar (Leslie Odom Jr.) gerade recht.

Es ist eine klassische Empowerment- und Familiengeschichte, die Sia als Regisseurin, Drehbuchautorin und Produzentin mit "Music" auf die Beine gestellt hat. Ihren ganz eigenen Dreh verpasst die 45-Jährige dem Film, in dem sie immer wieder Lieder als Zwischenspiele einbaut, die musicalhaft in die Gedankenwelt von Music entführen. Da wird getanzt und gesungen, dass es nur so kracht - am liebsten vor einer Kulisse mit knalliger Optik. Bei den Golden Globes kam diese Mischung offenbar gut an, wurde "Music" doch als beste Komödie/Musical sowie Hudson als beste Hauptdarstellerin einer Komödie/Musical nominiert. Nach dem Streamingstart am 12. Februar bei u.a. Amazon Prime oder iTunes ist der Film ab 5. März auch als Blu-Ray und DVD erhältlich.

(S E R V I C E - https://music-derfilm.de)