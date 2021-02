Lockdown-Kulturtipp: Intime Momente mit dem KHM-Team

Monatliche Videoserie MyMuseumMoment will einen Blick hinter die Kulissen bieten

Zwar darf das Wiener Kunsthistorische Museum wie die anderen Ausstellungshäuser des Landes seit 8. Februar wieder Besucherinnen und Besucher empfangen - hinter die Kulissen gelassen werden diese aber selbstredend nicht. Genau dies will man Kunstfreunden in Coronazeiten aber mit einer neuen Videoserie unter dem Titel "MyMuseumMoment" ermöglichen. Allmonatlich bieten dabei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des KHM intime Einblicke in ihre Erfahrungswelten am Haus.

Den Auftakt markiert hierbei Fotograf Chris Mendez, der sich in die kleine Arbeit "Vogelstillleben" von Jean Demontreuil aus 1795 verliebt hat. Der en detail in Holz ausgearbeitete Vogel findet sich in einem Seitenkabinett des Hauses und wird zum Bedauern seines menschlichen Freundes oftmals übersehen. "Wir verführen Sie hinter die Kulissen", macht KHM-Generaldirektorin Sabine Haag zum Autakt der neuen Reihe Lust auf den Blick hinter den Vorhang.

(S E R V I C E - www.khm.at/mymuseummoment)