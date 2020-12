Lockdown-Kulturtipp: Jazzcombo Little Rosies Kindergarten im Porgy

Band stellt neues Album "Jeder gegen Jeden" mit Streamingkonzert vor

Viel ist los in Little Rosies Kindergarten: Die gleichnamige Jazzformation serviert auf ihrem neuem Album "Jeder gegen Jeden" einen bunten Straußen an Stilen, erzeugt mal an Wintertage gemahnende Stimmungen, um dann in zügelloser Manier der Improvisation zu huldigen. Am heutigen Dienstag werden die elf Stücke im Wiener Porgy & Bess mittels Streamingkonzert vorgestellt.

Man darf sich also auf einiges gefasst machen, wenn die 13 Musikerinnen und Musiker zu ihren Instrumenten greifen. Da knallt und zischt es wie in "Solo! (2)", gibt es aber auch allerlei verspielte Melodien und Grooves, die etwa zum "Urban Gardening" genutzt werden können. Wie schon am Album wird das Ensemble auch live von Sprachkünstler Christian Reiner als "Special Guest" unterstützt.

Und wer sich nach Konzertgenuss in diese Musik verliebt hat, für den gibt es von der Band ein ganz besonderes Angebot: Über die Website des Labels Listen Closely (http://listenclosely.at) kann die CD geordert werden - in Wien sogar per Fahrradkurier nach Hause, wobei die Musiker höchstpersönlich in die Pedale treten. Wenn das kein Service ist!

(S E R V I C E - www.porgy.at; www.little-rosies-kindergarten.com)